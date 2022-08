Traffico Roma del 11-08-2022 ore 17 | 30

(Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio pocoma non mancano gli incidenti quello avvenuto sulla tangenziale est e provoca rallentamenti all’altezza dell’uscita Nomentana direzione Stadio Olimpico altro incidente sulla via Tiburtina Siamo al di fuori del raccordo anulare e ci sono code nelle due direzioni tra 7 1000 e Tivoli al Aurelio invece via Innocenzo XI è chiusa in entrambe le direzioni per consentire la rimozione di alcuni veicoli sul fronte del trasporto pubblico sulla via Prenestina proseguono i lavori sulle linee dei tram e quindi le 5:14 sono sostituite da bus sull’intero percorso mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore mentre sulla linea a della metropolitana Ci sono ritardi tra Battistini e Ottaviano per un inconveniente tecnico alla stazione Battistini dei tagli di questa ed ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - Ferrovie_IT : #RFI: Linee Roma – Napoli AV e Roma – Sulmona (FL2), dalle ore 17:15 traffico ferroviario rallentato in prossimità…

Deve scontare un residuo pena di 7 anni, 5 mesi e 9 giorni perinternazionale di stupefacenti. Lanza è conosciuto con il soprannome di Papillon , come richiamo all'omonimo film franco - ...LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi in attesa della pioggia Secondo le previsioni prevista anche per oggi escorre regolarmente sull'intera rete viaria la capitale al momento non si ... Traffico Roma del 11-08-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews L'incidente in via Innocenzo XI, nel quartiere San Pietro. A dare l'allarme due uomini con precedenti poi fermati dai carabinieri ...La Polizia Locale ha accertato una reiterata attività illecita in alcuni cantieri attivi nelle zone di Portuense e Monte Stallonara.