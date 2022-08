Traffico Roma del 11-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara ben trovati all’ascoltonella norma in questa giornata di avvicinamento a Ferragosto poche le auto in circolazione regolare la circolazione sulle principali strade Tuttavia ricordiamo la chiusura di via dell’ Aurelia Antica tra la via Aurelia il bivio per la Pisana la causa un incendio nella giornata di ieri posticipata la riapertura era prevista per oggi ora è rimandata a domani all’Eur Laurentino incidente sul viale Cesare Pavese possibili rallentamenti sulla via Prenestina lavori all’altezza dei percorsi dei tram 5 14:19 pertanto le linee 14 sono sostituite da bus mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e con questo per il momento il tutto dettagli di queste altre notizie nel sito appunto luceverde.it un servizio a cura della c e della ...