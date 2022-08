Tennis: Jannik Sinner unico giocatore sempre almeno agli ottavi Slam dagli US Open 2021 (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è una statistica particolare che di recente è saltata all’occhio dei più attenti, e che riguarda un’unicità di Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, risulta essere l’unico giocatore a esser stato capace di raggiungere gli ottavi di finale in ogni singolo torneo del Grande Slam dagli US Open 2021 in avanti. In particolare, questi sono i risultati dell’attuale numero 1 azzurro: ottavi agli US Open 2021 (battuto dal tedesco Alexander Zverev), quarti agli Australian Open 2022 (sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas), ottavi al Roland Garros 2022 (persi con il russo Andrey Rublev per ritiro nel corso del terzo set), ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è una statistica particolare che di recente è saltata all’occhio dei più attenti, e che riguarda un’unicità di. L’altoatesino, infatti, risulta essere l’a esser stato capace di raggiungere glidi finale in ogni singolo torneo del GrandeUSin avanti. In particolare, questi sono i risultati dell’attuale numero 1 azzurro:US(battuto dal tedesco Alexander Zverev), quartiAustralian2022 (sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas),al Roland Garros 2022 (persi con il russo Andrey Rublev per ritiro nel corso del terzo set), ...

