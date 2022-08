RaiPlay sbarca su Sky Q | accordo pluriennale

(Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato ungrazie al quale da oggi l’appsarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potranno accedere adirettamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando ”Apri”. Potranno anche accedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV_Italiana : Da oggi @RaiPlay è visibile anche fra le app del decoder #SkyQ di @SkyItalia. Su Sky sembrano esserci più app che… -

Fanpage.it

... al top Sky Sport con oltre 433 mln di interazioni totali 22.12.2021 Internet e Tv I Eleven Sportssu Amazon Prime Video Channels con la Serie C 22.12.2021 Internet e Tv Isu ...I nuovi episodi della Stagione 4 hanno debuttato su Rai Yoyo nel febbraio 2021 e sono attualmente in onda e disponibili per la visione anche su, dove dal primo semestre 2021 Bing è uno dei ... RaiPlay sbarca su SkyQ: accordo storico tra servizio pubblico e pay tv window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c6d5158b-dad0-1222-e922-e5bf74bf95 ...La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale da oggi l’app RaiPlay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potr ...