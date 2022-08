Prezzi | voli e luce al top dei rialzi | aumenti a tre cifre

(Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA – Ieuropei sono sul gradino più alto della la top 30 dei rincari, seguiti daiintercontinentali e dall’energia elettrica sul mercato libero. E’ quanto emerge dalla classifica elaborata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat resi noti ieri sull’inflazione tendenziale di luglio. Per la top 30 relativa a tutto il paniere Istat, vincono ieuropei letteralmente decollati del 168,4% su luglio 2021, al secondo posto iintercontinentali volati del 125,7%. Medaglia di bronzo all’energia elettrica del mercato libero (+109,2%) che batte il mercato tutelato fermo al quinto posto con un ben più basso +57,3%. “Per una famiglia – evidenzia il presidente dell’Unione nazionale consumatori – una stangata media pari a 690 euro su base annua per il libero contro i 362 euro del tutelato”. L’Unione ...

Ma penso che le persone diventeranno molto più sensibili ai", spiega. Per quanto riguarda le emissioni globali di Co2 (icommerciali rappresentano ora circa il 2,4%), O'Leary ha ...Diventeranno belli i ricordi della vacanze estive programmate in Sicilia, in Sardegna, ma anche nelle capitali europee, sfruttando iconvenienti deidella compagnia irlandese. Pesa ...ROMA - I voli europei sono sul gradino più alto della la top 30 dei rincari, seguiti dai voli intercontinentali e dall'energia elettrica sul mercato ...L'Unione nazionale consumatori ha aggiornato la classifica sui prezzi più colpiti dall'inflazione dopo la diffusione dei dati Istat di luglio: spiccano voli aerei, luce e gas, ma anche olio e burro.