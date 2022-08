Pallone vietato in piazza, Ciccio Graziani: 'Le nostre partite infinite, ora solo auto' (Di giovedì 11 agosto 2022) Melendugno, il sindaco vieta il Pallone in piazza: "Allora giochiamo con il cellulare" Ha vinto un Mondiale, uno scudetto, la classifica dei goleador italiani e allenato i giovani calciatori. Oltre a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Melendugno, il sindaco vieta ilin: "Allora giochiamo con il cellulare" Ha vinto un Mondiale, uno scudetto, la classifica dei goleador italiani e allenato i giovani calciatori. Oltre a ...

repubblica : 'Vietato giocare in piazza' e i bambini per protesta passano la sera allo smartphone: 'Criticate la nostra generazi… - giusmo1 : (Piccoli eroi) ‘Vietato giocare in piazza' e i bambini per protesta passano la sera allo smartphone: 'Criticate la… - brongosalvatore : RT @pin_klo: 'Vietato giocare in piazza' e i bambini per protesta passano la sera allo smartphone: 'Criticate la nostra generazione ma ci a… - massacittacom : RT @pin_klo: 'Vietato giocare in piazza' e i bambini per protesta passano la sera allo smartphone: 'Criticate la nostra generazione ma ci a… - Luxgraph : Vietato giocare a pallone in piazza, flash mob dei bambini Banfi: «Dategli uno spazio, vado io ad allenarli»… -