Nuoto artistico, argento europeo per l’Italia nella routine tecnica della prova a squadre! Oro all’Ucraina (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ arrivata la prima medaglia per l’Italia in questi Europei 2022 di Nuoto. nella danza in vasca, il Nuoto artistico, lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatro della Finale della routine tecnica della prova a squadre. Una gara in cui arte e razionalità hanno trovato una sintesi in acqua. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino sono riuscite a mettere insieme un ottimo esercizio, il cui titolo era “Super Eroi“. Le azzurre, accompagnate da “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio, hanno voluto rappresentare nel loro incedere tutte le emozioni di coloro i quali lottano con tutte le proprie ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ arrivata la prima medaglia perin questi Europei 2022 didanza in vasca, il, lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatroFinalea squadre. Una gara in cui arte e razionalità hanno trovato una sintesi in acqua. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino sono riuscite a mettere insieme un ottimo esercizio, il cui titolo era “Super Eroi“. Le azzurre, accompagnate da “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio, hanno voluto rappresentare nel loro incedere tutte le emozioni di coloro i quali lottano con tutte le proprie ...

