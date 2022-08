Napoli | Edoardo De Laurentiis | «Navas molto forte Vi dico cosa cerchiamo»

(Di giovedì 11 agosto 2022)De, vice presidente del, ha parlato dei possibili nuovi acquisti del club partenopeoDe, ai microfoni di Teletica, ha fatto il punto sul mercato del. LE PAROLE – «Il mondo sa che Keylor è un portiereche ha vinto molti campionati. Noi stiamo parlando con molti club come Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono ale stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre. Per ora abbiamo Meret e Sirigu, per ora sono loro, poi vedremo. È normale che ildebba completare la squadra e dobbiamo cercare un attaccante e un portiere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

