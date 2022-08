MotoGP | Marc Marquez | Quando tornerò | il mio obiettivo non sarà vincere

corsedimoto : MARC MARQUEZ attende l'ok dei medici per aumentare il carico di lavoro fisico. Il suo ritorno in MotoGP resta nelle… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #MotoGP | Marc Márquez: 'Voglio correre quest'anno, ma senza fretta' ? @AggioValentino @marcmarquez93 @HRC_MotoGP https:… - zazoomblog : MotoGP Marc Marquez e il ritiro: arriva la confessione da brividi - #MotoGP #Marquez #ritiro: #arriva - Canta237 : RT @LiveGPit: #MotoGP | Marc Márquez: 'Voglio correre quest'anno, ma senza fretta' ? @AggioValentino @marcmarquez93 @HRC_MotoGP https:… - theshieldofspo1 : Ecco cosa ha spinto l'8 volte campione del mondo a operarsi di nuovo. #TSOS // #MotoGP // #Marquez // #Honda //… -

Marquez: "Quando tornerò, l'obiettivo non sarà vincere" Da Quartararo a Pecco Non è un caso, quindi, che i colleghi di MarcaPer il terzo anno consecutivoMarquez non è riuscito a completare una stagione intera in. Dal tremendo incidente patito a Jerez nel 2020 la carriera del fenomeno spagnolo è diventata un vero e proprio calvario, ...Marc Marquez attende l'ok dei medici per aumentare il carico di lavoro fisico. Il suo ritorno in MotoGP resta nelle mani dei dottori.Marc Marquez è fermo ai box da tantissimo tempo: lo spagnolo sta facendo i conti con la sfortuna. Arriva la confessione da brividi.