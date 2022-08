Messaggio in bottiglia ritrovato negli Usa dopo 27 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) “Message in a bottle!” non è solo il ritornello della canzone dei Police, ma anche la frase che potrebbe aver pronunciato un volontario addetto alle pulizie del Mac McGaffey Highland Bayou Park, di La Marque, in Texas, dopo aver trovato una bottiglia, parzialmente sepolta nel fango, con all'interno un Messaggio.Testo scritto da quattro amiciSi tratta del testo scritto, nel 1995, da quattro piccoli amici, tutti di 10 anni, che decisero di metterlo in una bottiglia e gettarlo in mare vicino a Galveston Bay. Nella loro fantasia i quatto pensavano che sarebbe stato bello se il Messaggio fosse “finito dall'altra parte del mondo, o almeno, da qualche parte lungo il Golfo del Messico”, ha raccontato uno di loro, Brian Standefer. “Se trovi questo Messaggio per favore chiama”, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 agosto 2022) “Message in a bottle!” non è solo il ritornello della canzone dei Police, ma anche la frase che potrebbe aver pronunciato un volontario addetto alle pulizie del Mac McGaffey Highland Bayou Park, di La Marque, in Texas,aver trovato una, parzialmente sepolta nel fango, con all'interno un.Testo scritto da quattro amiciSi tratta del testo scritto, nel 1995, da quattro piccoli amici, tutti di 10, che decisero di metterlo in unae gettarlo in mare vicino a Galveston Bay. Nella loro fantasia i quatto pensavano che sarebbe stato bello se ilfosse “finito dall'altra parte del mondo, o almeno, da qualche parte lungo il Golfo del Messico”, ha raccontato uno di loro, Brian Standefer. “Se trovi questoper favore chiama”, ...

