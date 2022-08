Maria De Filippi e la morte di Maurizio Costanzo: “Non voglio che il mio ultimo ricordo di lui sia così” (Di giovedì 11 agosto 2022) La conduttrice degli italiani, Maria De Filippi, si è rivelata in un’intervista totalmente a cuore aperto, nella quale ha accennato ad un tragico evento. Era da tempo che la conduttrice dei programmi più seguiti dagli italiani non usciva dal suo silenzio stampa, ma finalmente ha deciso di tornare a parlare in un’intervista esclusiva per il settimanale ‘Oggi’ che esce proprio nella giornata di oggi, 11 Agosto 2022. Quella che è venuta fuori è la storia di una Maria semplice, senza la maschera da conduttrice. Una Maria con i suoi problemi, le sue paure, gioie, dolori e sogni. Al realizzarsi dei suoi 60 anni si è raccontata nell’aspetto privato, di lutti mai elaborati, del suo vivere la maternità, del rapporto con il pensiero della morte e della relazione con il marito storico, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 agosto 2022) La conduttrice degli italiani,De, si è rivelata in un’intervista totalmente a cuore aperto, nella quale ha accennato ad un tragico evento. Era da tempo che la conduttrice dei programmi più seguiti dagli italiani non usciva dal suo silenzio stampa, ma finalmente ha deciso di tornare a parlare in un’intervista esclusiva per il settimanale ‘Oggi’ che esce proprio nella giornata di oggi, 11 Agosto 2022. Quella che è venuta fuori è la storia di unasemplice, senza la maschera da conduttrice. Unacon i suoi problemi, le sue paure, gioie, dolori e sogni. Al realizzarsi dei suoi 60 anni si è raccontata nell’aspetto privato, di lutti mai elaborati, del suo vivere la maternità, del rapporto con il pensiero dellae della relazione con il marito storico, ...

