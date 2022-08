Il primo trofeo è di Benzema, la Supercoppa va al Real Madrid (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Real Madrid ha ricominciato esattamente da dove aveva terminato, ovvero vincendo un trofeo con l’ennesimo sigillo di Benzema Il primo dei 6 trofei in palio per il Real Madrid è stato vinto: la Supercoppa Europea entra alla Casa Blanca per la quinta volta. Certamente non sarà così facile ripetersi nelle altre competizioni, ma la squadra di Ancelotti ha aperto il 2022-23 come aveva chiuso la stagione precedente: vincendo. Lo ha fatto con un gol per tempo, tirando il doppio degli avversari e producendo occasioni in proporzioni anche maggiori. E consegnando – in una prestazione serena ma attenta, rispettosa delle qualità dell’avversario – almeno 3 messaggi “da Real Madrid”. 1 – Non si vince senza rischiarePur ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha ricominciato esattamente da dove aveva terminato, ovvero vincendo uncon l’ennesimo sigillo diIldei 6 trofei in palio per ilè stato vinto: laEuropea entra alla Casa Blanca per la quinta volta. Certamente non sarà così facile ripetersi nelle altre competizioni, ma la squadra di Ancelotti ha aperto il 2022-23 come aveva chiuso la stagione precedente: vincendo. Lo ha fatto con un gol per tempo, tirando il doppio degli avversari e producendo occasioni in proporzioni anche maggiori. E consegnando – in una prestazione serena ma attenta, rispettosa delle qualità dell’avversario – almeno 3 messaggi “da”. 1 – Non si vince senza rischiarePur ...

CalcioNews24 : Il #RealMadrid ha ricominciato esattamente da dove aveva terminato, ovvero vincendo un trofeo con l’ennesimo sigill… - okimilanisti : @MarcoElliottOUT @furgeTX @supersonico1986 @CalcioFinanza @Gazzetta_it @DAZN_IT @SkySport Perche ti danno un trofeo… - DucaAndrea85 : @Anghel11661485 Conte non è un mediocre, o fai fome dice lui o non si fa nulla. Gli inzaghi, i Pioli accettano comp… - NinoRamosTerml : @Zanna731 E possono contare dalla coppa Intertoto 1999 (primo trofeo internazionale di Re Carlo) , altrimenti gli anni sono 26 - Ossmisterioso : Non è ancora iniziata la stagione e macs ha vinto già il primo trofeo ?? #RealMadridEintracht -