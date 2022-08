“George può venire alla mia festa di compleanno?”: la toccante risposta di William e Kate a una bimba (Di giovedì 11 agosto 2022) Il desiderio più grande di una bambina inglese di 6 anni era che il principino George partecipasse alla sua festa di compleanno e per questo ha inviato l’invito. La risposta di William e Kate è diventata virale La mamma di una bimba inglese di 6 anni ha deciso di assecondare la richiesta della figlia per L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Il desiderio più grande di una bambina inglese di 6 anni era che il principinopartecipassesuadie per questo ha inviato l’invito. Ladiè diventata virale La mamma di unainglese di 6 anni ha deciso di assecondare la richiesta della figlia per L'articolo NewNotizie.it.

hedaIeksaa : Io ho proprio un debole per jack george e Ciro. È stato magistrale e infatti non mi stupisco del fatto che sia co…… - jolanda_stefano : RT @vincenzoBrugal1: 'Per essere corrotti dal totalitarismo non bisogna per forza vivere in un paese totalitario. Il solo prevalere di cert… - furioso_george : @gaetanoporto Anche domani nel caso. Oh se proprio va male pure dopodomani o domenica. Al massimo lunedì. Dipende d… - vincenzoBrugal1 : 'Per essere corrotti dal totalitarismo non bisogna per forza vivere in un paese totalitario. Il solo prevalere di c… - infoitcultura : Ecco perché George non può stare con gli altri bambini -