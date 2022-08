Do You Remember? Fiorentina: Jovic non è Boateng. Può essere meglio (Di giovedì 11 agosto 2022) La Fiorentina si approccia alla Serie A con uno Jovic in più al centro dell’attacco: la speranza viola è che non sia come quel Boateng… Ci sono estati calcistiche che nascono così e non si esce dalla perplessità. Come quella della Fiorentina di Italiano, che in precampionato sembra avere smarrito quella verve dello scorso campionato, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva. A parte le goleade ovvie contro le squadre di categorie inferiori, lo 0-0 con il Qatar e le due sconfitte con il Galatasaray e il Betis hanno lasciato l’amaro in bocca. Due sole reti in 270 minuti sono un bilancio troppo risicato, anche se l’ultima messa a segno da Jovic dice che il nuovo acquisto sta entrando progressivamente in condizione, quella sufficiente per fornire un contributo importante a una squadra che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Lasi approccia alla Serie A con unoin più al centro dell’attacco: la speranza viola è che non sia come quel… Ci sono estati calcistiche che nascono così e non si esce dalla perplessità. Come quella delladi Italiano, che in precampionato sembra avere smarrito quella verve dello scorso campionato, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva. A parte le goleade ovvie contro le squadre di categorie inferiori, lo 0-0 con il Qatar e le due sconfitte con il Galatasaray e il Betis hanno lasciato l’amaro in bocca. Due sole reti in 270 minuti sono un bilancio troppo risicato, anche se l’ultima messa a segno dadice che il nuovo acquisto sta entrando progressivamente in condizione, quella sufficiente per fornire un contributo importante a una squadra che ...

nicky_0927 : @CarloCalenda Do you remember? La coerenza questa sconosciuta - luvina66 : RT @manginobrioches: @AlexBazzaro Vero, che sciocchezza! Facciamo cose in deficit, chissenefrega! Al limite, arriviamo al default e torna… - psikonerd : @GiuseppeConteIT @M5S_Senato Lei è il massimo esperto italiano di cambio casacca. 'Salvini non è razzista'. Do you… - bambijoon_ : hobi che scrive nella sua letterina 'i will remember the love you have all given me for a lifetime' il signorino ju… - spiritolibero85 : @Giorgiolaporta Il contrario non è capitato perché Obama non è l’organizzatore morale (probabilmente fattivo, lo sc… -