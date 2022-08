Depay, è braccio di ferro col Barcellona: la Juve aspetta che si liberi gratis, ma non è sola | Primapagina (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: A zero, Memphis Depay può diventare quell’opportunità di mercato che la Juve sta cercando per completare l’attacco. Non a caso, proprio quando il Barcellona ha paventato all’olandese la possibilità di concedergli la lista gratuita, sono ripresi i dialoghi tra l’entourage di Depay e il club bianconero come anticipato da Calciomercato.com, nonostante per un motivo o per l’altro anche in simili condizioni fosse già stato bocciato in passato il suo profilo. Ma le valutazioni possono cambiare da una sessione all’altra di mercato, vuoi per le alternative, vuoi per le esigenze tecniche da far incastrare con quelle economiche. Dialoghi proficui quelli tra la Juve e gli agenti di Depay, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: A zero, Memphispuò diventare quell’opportunità di mercato che lasta cercando per completare l’attacco. Non a caso, proprio quando ilha paventato all’olandese la possibilità di concedergli la lista gratuita, sono ripresi i dialoghi tra l’entourage die il club bianconero come anticipato da Calciomercato.com, nonostante per un motivo o per l’altro anche in simili condizioni fosse già stato bocciato in passato il suo profilo. Ma le valutazioni possono cambiare da una sessione all’altra di mercato, vuoi per le alternative, vuoi per le esigenze tecniche da far incastrare con quelle economiche. Dialoghi proficui quelli tra lae gli agenti di, ...

