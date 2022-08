(Di giovedì 11 agosto 2022) Il nazionale russo in granata a titolo temporaneo con l'opzione per l'acquisto definitivo- Un nuovo rinforzo per ildi Ivan Juric. Il club granata, infatti, ha reso noto di "aver ...

GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - GiovaAlbanese : Eccolo, #Kostic a Torino! #calciomercato #Juventus - DiMarzio : . @juventus, Filip #Kostic arriverà a Torino domani mattina - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Torino, colpo Miranchuk dall'Atalanta - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Torino. Ufficiale l'arrivo di Miranchuk dall'Atalanta -

Toro News

Sul passaggio dalalla Juventus: 'Sappiamo come sono i tifosi, ma questo è il mio lavoro. Mai detto che non sarei venuto alla Juve: è una squadra top che vuole vincere. Da due anni volevo già ...Da ieri infatti sia Rafaela Pimenta che Enzo Raiola , agenti del calciatore, si trovano aper discutere con la dirigenza juventina dell'opportunità tedesca per Pellegrini. Calciomercato Torino, Millico verso il Cagliari a titolo definitivo Gleison Bremer ha parlato in conferenza stampa. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: "Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare il Torino e la società dove ha ...Calciomercato Roma, Mourinho aspetta Belotti Ormai è risaputo che Mourinho ha bisogno di un vice Abraham per la prossima stagione visto che il tecnico della R ...