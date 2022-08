Benevento e Pisa ufficializzano la trattativa | Ionita è nerazzurro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo due stagioni e 75 presenze complessive, Arturlascia il. Il centrocampista moldavo è un nuovo calciatore del. Le due società hanno ufficializzato lache riporta il quasi 32enne calciatore alla corte di Rolando Maran, dopo l’esperienza condivisa di Cagliari.riparte dunque dal campionato cadetto e nella prossima stagione ritroverà da avversario la Strega. Il comunicato del– “IlCalcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, alSporting Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Artur. Il Club ringrazia Artur per la professionalità sempre dimostrata in questi anni e gli augura le ...

psb_original : UFFICIALE - Pisa ecco il tuo Ionita. L'ex Benevento è neroazzurro #SerieB - venti4ore : Il Pisa ha acquistato Ionita dal Benevento - m_bufalino : Ufficiale: Il Pisa ha acquistato Ionita dal Benevento - yoliebes : Per me: 1. Como 2. Genoa 3. Benevento 4. Parma 5. Ascoli 6. Cagliari 7. Reggina 8. Bari 9. Modena 10. Venezia 11.… - Leonard74256242 : Artur Ioni?a si trasferirà a titolo definitivo dal Benevento al Pisa. L’operazione costerà circa 1 mln di euro. Per… -

