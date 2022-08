Bcc Iccrea, sale a 683,3 milioni di euro l’utile netto del gruppo nel I semestre (Di giovedì 11 agosto 2022) ll cda di Iccrea Banca ha approvato i risultati economico-patrimoniali del primo semestre 2022 del gruppo Bcc Iccrea – formato al 30 giugno 2022 da 120 banche di Credito Cooperativo – che ha registrato un utile netto consolidato pari a 683,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 405 milioni di euro di giugno 2021. Gli indicatori di solidità patrimoniale, sottolinea la banca in una nota, sono tra i più alti in Italia, con un Cet 1 ratio del 17,8% e un Tcr del 19,0% alla fine del primo semestre. Nel periodo, la raccolta diretta da clientela ordinaria si è attestata a 120,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre 2021. In termini di ricavi, il margine ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) ll cda diBanca ha approvato i risultati economico-patrimoniali del primo2022 delBcc– formato al 30 giugno 2022 da 120 banche di Credito Cooperativo – che ha registrato un utileconsolidato pari a 683,3di, in crescita rispetto ai 405didi giugno 2021. Gli indicatori di solidità patrimoniale, sottolinea la banca in una nota, sono tra i più alti in Italia, con un Cet 1 ratio del 17,8% e un Tcr del 19,0% alla fine del primo. Nel periodo, la raccolta diretta da clientela ordinaria si è attestata a 120,6 miliardi di, sostanzialmente in linea con il dato del primo2021. In termini di ricavi, il margine ...

