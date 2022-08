‘Alla corte di Ippolito d’Este’, a tavola del cardinale con pubblico (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Panunto, un’antenata della nostra bruschetta preparata con pane, burro, mozzarella, zucchero, cannella e acqua di rose, spinaci all’uvetta con pepe e cannella, sugo di melangole e mosto, frittelle e crostini ai funghi accompagnati dall”ippocrasso, una bevanda antica a base di vino aromatizzato fermentato e addolcito con miele. Sono alcuni dei piatti rinascimentali serviti alla tavola di Ippolito d’Este a Villa d’Este a Tivoli in una ricostruzione che rievoca i fasti lussurreggianti e le serate colte e mondanissime di una delle famiglie italiane che hanno fatto la storia del nostro Paese imparentata, nel corso dei secoli, con le teste coronate di tutta Europa, dai Gonzaga ai Guisa, dai Della Rovere ai Medici, da Pico della Mirandola ai Farnese. Nelle giornate del 13, 20 e 27 agosto, 3 e 10 settembre Coop Culture organizza e promuove ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Panunto, un’antenata della nostra bruschetta preparata con pane, burro, mozzarella, zucchero, cannella e acqua di rose, spinaci all’uvetta con pepe e cannella, sugo di melangole e mosto, frittelle e crostini ai funghi accompagnati dall”ippocrasso, una bevanda antica a base di vino aromatizzato fermentato e addolcito con miele. Sono alcuni dei piatti rinascimentali serviti alladid’Este a Villa d’Este a Tivoli in una ricostruzione che rievoca i fasti lussurreggianti e le serate colte e mondanissime di una delle famiglie italiane che hanno fatto la storia del nostro Paese imparentata, nel corso dei secoli, con le teste coronate di tutta Europa, dai Gonzaga ai Guisa, dai Della Rovere ai Medici, da Pico della Mirandola ai Farnese. Nelle giornate del 13, 20 e 27 agosto, 3 e 10 settembre Coop Culture organizza e promuove ...

