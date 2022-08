58 anni e non vederli e sentirli | la super vip in bikini dà spettacolo a Ischia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Unperfetto sfoggiato a 58e nella splendida cornice di: Courtney Love fa boom di like. La cantante vedova di Kurt Cobain ha scelto di fare vacanze italiane e in particolare alloggia in un famoso resort a 5 stelle che si trova a Lacco Armeno. Ma non potevano passare inosservati gli scatti in costume da bagno. Sullo sfondo lo splendido mare ischitano, in primo piano il fisico perfetto messo in risalto da un due pezzi sui toni del verde e dell’arancio con fantasia geometrica. Occhiali da sole e collane su collane a completare il look da spiaggia di Courtney Love. Courtney Love,perfetto a 58Cinquantottocompiuti il 9 luglio scorso, la ex signora Cobain si gode mare, sole e buon cibo a. “Vivere bene è la migliore ...