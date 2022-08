Zenga: «Cagliari tra le favorite della B. Sarei tornato anche in cadetteria» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari tra le altre, ha parlato della squadra sarda ai microfoni de L’Unione Sarda Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari tra le altre, ha parlato della squadra sarda ai microfoni de L’Unione Sarda. Le sue dichiarazioni: SERIE A2 – «No, è la realtà. Se guardiamo club come Genoa e Cagliari, o anche Brescia e Parma, perfino la Reggina che ha convinto Pippo Inzaghi, si intuisce che sarà un torneo bellissimo. E i rossoblù sardi sono fra i favoriti». PENSIERO SUL Cagliari – «Delusione. Due mesi e mezzo di lockdown, tredici partite in quaranta giorni, la salvezza. Mi Sarei aspettato di poter ripartire, ma è andata diversamente. Stavo bene, sarebbe stato bello anche avere i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Walter, ex allenatore deltra le altre, ha parlatosquadra sarda ai microfoni de L’Unione Sarda Walter, ex allenatore deltra le altre, ha parlatosquadra sarda ai microfoni de L’Unione Sarda. Le sue dichiarazioni: SERIE A2 – «No, è la realtà. Se guardiamo club come Genoa e, oBrescia e Parma, perfino la Reggina che ha convinto Pippo Inzaghi, si intuisce che sarà un torneo bellissimo. E i rossoblù sardi sono fra i favoriti». PENSIERO SUL– «Delusione. Due mesi e mezzo di lockdown, tredici partite in quaranta giorni, la salvezza. Miaspettato di poter ripartire, ma è andata diversamente. Stavo bene, sarebbe stato belloavere i ...

