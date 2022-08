Uccide cucciolo di cane a bastonate | denunciato 77enne

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Avrebbe ucciso aundi pastore maremmano in un fondo agricolo ad Aci Platani. Per questo la polizia di Acireale, nel catanese, haune strappato dalla stessa sorte altri due cagnolini. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena dai balconi di alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i veterinari dell’Asp. Sulla vicenda è intervenuto il Coordinamento provinciale di Catania del Partito animalista italiano: “Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani – dice Patrick Battipaglia, dirigente del Pai – ci lascia interdetti. Un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile. Un atto brutale che noi condanniamo fermamente”. L'articolo proviene da Italia Sera.

