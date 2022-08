Standard Liegi | Sassuolo e Salernitana sul talento Raskin

ASRomaFemminile : ?? A grande richiesta!!! ??? Ecco tutto quello che è successo nella prima amichevole stagionale contro lo Standard L… - ASRomaFemminile : ?? Ecco la nostra formazione per la sfida con lo Standard Liegi ?? Ceasar; Di Guglielmo, Kollmats, Minami, Landstrom… - ASRomaFemminile : ??Siamo arrivate in Belgio ???? ?? Domani alle 10:30 sfideremo in amichevole lo Standard Liegi #ASRomaFemminile - arcangelo_sant : @AlessandroDeD14 @therealandrea9 @Moody4112 Zinho Vanheusden allo Standard Liegi per 11,7 milioni…se continuò la li… - casandra_pilar : RT @ASRomaFemminile: ?? A grande richiesta!!! ??? Ecco tutto quello che è successo nella prima amichevole stagionale contro lo Standard Lieg… -

Ecco il filmato con azioni salienti e reti del test pre campionato disputato dalle ragazze allenate da mister Spugna vinto per 3 a 1 in terra belga