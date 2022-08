Soleil Sorge e Barbara D’Urso, la polemica non si placa (Di mercoledì 10 agosto 2022) La scorsa settimana Soleil Sorge ha ricevuto un prestigioso premio in occasione dell’evento Alessandro Nomellini Awards 2022. Nella cornice glamour del Twiga, noto locale di Forte dei Marmi, all’ex gieffina è stato consegnato un riconoscimento che la incorona come regina indiscussa della recente stagione televisiva. La nota influencer italo-statunitense non solo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip ma ha rivestito il ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione e di ospite speciale a L’Isola dei Famosi. Un curriculum di tutto rispetto per Soleil Sorge quindi, ed è proprio per questo motivo che i suoi follower non hanno tollerato un’esternazione di Barbara D’Urso che si è detta felice per la carriera della ragazza perché, in fin dei conti, è una sua ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) La scorsa settimanaha ricevuto un prestigioso premio in occasione dell’evento Alessandro Nomellini Awards 2022. Nella cornice glamour del Twiga, noto locale di Forte dei Marmi, all’ex gieffina è stato consegnato un riconoscimento che la incorona come regina indiscussa della recente stagione televisiva. La nota influencer italo-statunitense non solo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip ma ha rivestito il ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione e di ospite speciale a L’Isola dei Famosi. Un curriculum di tutto rispetto perquindi, ed è proprio per questo motivo che i suoi follower non hanno tollerato un’esternazione diche si è detta felice per la carriera della ragazza perché, in fin dei conti, è una sua ...

chiaraozz : Piú articoli cosí per la nostra top influencer???. La fonte è: - lareina_sorge : Nonostante tutto?? #SoleArmy #lavapiatters @Soleil_stasi @Manilanazzaro - demoanto9 : RT @Flavia_InTheSky: sophie codegoni e soleil sorge x nuovi sogni ibiza 2042 ah no, no #solphie - StraNotizie : Barbara D’Urso e le dichiarazioni su Soleil Sorge: sul web è polemica - Flavia_InTheSky : sophie codegoni e soleil sorge x nuovi sogni ibiza 2042 ah no, no #solphie -