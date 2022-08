“Sarà un giocatore della Fiorentina”: Commisso esulta, sorpresa per i tifosi (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Fiorentina gioisce per la notizia appena arrivata: il giocatore continuerà a vestire viola, esultano anche Commisso e Italiano. In casa della Fiorentina è arrivata una notizia che si aspettava da tempo. Oltre i tifosi, perciò, gioiscono anche Vincenzo Italiano e Rocco Commisso. Il tecnico viola può avere a disposizione una certezza che ha già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lagioisce per la notizia appena arrivata: ilcontinuerà a vestire viola,no anchee Italiano. In casaè arrivata una notizia che si aspettava da tempo. Oltre i, perciò, gioiscono anche Vincenzo Italiano e Rocco. Il tecnico viola può avere a disposizione una certezza che ha già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

CB_Ignoranza : Filip Kostic sarà il nuovo 'cavallo pazzo' di Allegri. Come riportato da @DiMarzio, l'esterno dell'Eintracht divent… - PietroMazzara : Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Sandro #Tonali hanno escluso lesioni muscolari. Giocatore sarà valut… - PBPcalcio : ?? ???????? Firma e poi #CDK sarà ufficialmente un giocatore del #Milan - franco_sala : RT @mariogiordano5: Dispiacere certo. Dolore. Però per #Bremer si possono solo avere parole di stima. Un grande giocatore e un grande uomo.… - EDDYP__ : @iznat4 Non verrà, è la classica mossa alla de laurentiis trattare un giocatore all’infinito fin quando non ci sarà… -

Di Canio su Lukaku: 'Senza di lui l'Inter ha superato il girone di Champions' Le dirò di più, per me è un bel giocatore, ma due anni fa, dopo lo scudetto, sentivo dire che era ... La statura dei giocatori si vede lì e sarà un caso, ma l'Inter senza Lukaku ha passato il girone con ... Pinamonti Sassuolo: accordo senza recompra e senza clausole Pinamonti sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Sassuolo: l'accordo non prevedrà recompra e clausola rescissoria Andrea Pinamonti è ormai di fatto un calciatore del Sassuolo e domani dovrebbe sostenere ... Fanpage.it Le dirò di più, per me è un bel, ma due anni fa, dopo lo scudetto, sentivo dire che era ... La statura dei giocatori si vede lì eun caso, ma l'Inter senza Lukaku ha passato il girone con ...Pinamontinelle prossime ore un nuovodel Sassuolo: l'accordo non prevedrà recompra e clausola rescissoria Andrea Pinamonti è ormai di fatto un calciatore del Sassuolo e domani dovrebbe sostenere ... Il figlio di Paolo Bonolis debutta in Serie C, sarà un nuovo giocatore della Triestina