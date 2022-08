Punto in giardino da uno sciame di calabroni 45 enne muore a Pordenone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 45 anni, di Claut (Pordenone), e’ morto per shock anafilattico causato dalla puntura di alcuni calabroni. L’episodio e’ avvenuto in un giardino di San Martino di Campagna (Aviano). L’uomo e’ stato subito soccorso da un amico che ha capito la gravita’ della situazione. Poco dopo e’ stato trasferito d’urgenza, in ambulanza, all’ospedale di Pordenone, dove pero’ nonostante le cure poche ore dopo e’ spirato. Indagini dei Carabinieri di Sacile (Pordenone). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 45 anni, di Claut (), e’ morto per shock anafilattico causato dalla puntura di alcuni. L’episodio e’ avvenuto in undi San Martino di Campagna (Aviano). L’uomo e’ stato subito soccorso da un amico che ha capito la gravita’ della situazione. Poco dopo e’ stato trasferito d’urgenza, in ambulanza, all’ospedale di, dove pero’ nonostante le cure poche ore dopo e’ spirato. Indagini dei Carabinieri di Sacile (). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

