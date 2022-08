Parte per combattere in Ucraina con la resistenza e fa perdere le sue tracce: indagato studente genovese (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il giovane, che vive nel Ponente cittadino con la famiglia, è noto per la sua adesione all’estrema destra Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il giovane, che vive nel Ponente cittadino con la famiglia, è noto per la sua adesione all’estrema destra

ItaliaViva : La nostra scelta è una scelta di grande libertà. Se #Calenda ci sta, da parte nostra c'è totale disponibilità, perc… - matteosalvinimi : Pene più severe per chi abbandona o maltratta un animale. Quei cuccioli sono parte delle nostre famiglie, non sono… - marcocappato : Un'esenzione alla raccolta firme per presentarsi alle elezioni non si nega a nessuno. Tranne a chi nn fa parte dell… - ValerioLivia : RT @GerardLDonadoni: @Petra71301259 @albertopetro2 @BryanMatthews23 @anne_camozzi @migliaccio31 @AnnaMar90949897 @Messe11 @aralia_a @martin… - Latexsissy6 : RT @alebartis_ITA: Troia Italiana in Gang Bang ????? Nei miei racconti erotici pubblicati parlo spesso di Gang Bang, ma ne parlerò più a fo… -