Nuceria Alfaterna | al via le operazioni di pulizia e restauro del Teatro ellenistico-romano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi ha preso il via un consistente intervento didelle strutture delin località Pareti a Nocera Superiore (Sa). Le attività in corso, oggetto di finanziamento della programmazione ordinaria della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, prevedono lo sfalcio estensivo dell’erba nelle aree distanti dale uno sfalcio pilotato per quei tratti del sito direttamente interessati dalla presenza di strutture antiche. Nel programma degli interventi sono, inoltre, previsti anche il recupero e lo smaltimento di rifiuti organici e di risulta, scaricati illegalmente nell’area, e la risistemazione delle recinzioni già presenti, se danneggiate o divelte. L’edificio, realizzato nel II sec. a.C., ...