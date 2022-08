Morte Kobe Bryant, al via il processo sulle foto macabre dell’incidente (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al via il processo sul caso delle foto macabre scattate dopo l’incidente in elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone il 26 gennaio 2020. Una causa intentata dalla moglie della star Nba, Vanessa contro il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e contro il dipartimento dei vigili del fuoco accusandoli di aver fatto circolare le foto scattate sul luogo della tragedia. Delle foto che, secondo Vanessa Bryant, gli agenti non hanno scattato le foto per scopi investigativi. Un agente avrebbe mostrato le foto agli avventori di un bar e un funzionario dei vigili del fuoco le avrebbe mostrate ad alcuni colleghi fuori servizio. “La signora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al via ilsul caso dellescattate dopo l’incidente in elicottero in cui hanno perso la vita, sua figlia Gianna e altre sette persone il 26 gennaio 2020. Una causa intentata dalla moglie della star Nba, Vanessa contro il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e contro il dipartimento dei vigili del fuoco accusandoli di aver fatto circolare lescattate sul luogo della tragedia. Delleche, secondo Vanessa, gli agenti non hanno scattato leper scopi investigativi. Un agente avrebbe mostrato leagli avventori di un bar e un funzionario dei vigili del fuoco le avrebbe mostrate ad alcuni colleghi fuori servizio. “La signora ...

