Monteforte Irpino, Giulivo: "Gli effetti dei cambiamenti climatici sono una realtà" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – "Ci sono ingenti danni che si stanno monitorando. Abbiamo una grande incertezza visto l'allerta gialla per il pomeriggio di oggi e domani. Purtroppo gli effetti del cambiamento climatico sono una realtà". Così il capo della Protezione Civile, Italo Giulivo che ha fatto tappa questa mattina a Monteforte Irpino. "E' una situazione che va affrontata con opere strutturali importanti – spiega Giulivo – Dopo l'alluvione di due anni fa sono stati effettuati dei lavori di somma urgenza che sono serviti a mitigare gli effetti della pioggia delle scorse ore. Il comune ci ha comunicato che i lavori andranno in gara per il ...

