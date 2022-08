L’esercito israeliano uccide quattro palestinesi in Cisgiordania (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scontri un po’ ovunque in Cisgiordania tra dimostranti e soldati israeliani sono seguiti all’uccisione di tre palestinesi, due militanti armati – Ibrahim Nabulsi e Islam Sabough (Brigate Al Aqsa-Fatah) – L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scontri un po’ ovunque intra dimostranti e soldati israeliani sono seguiti all’uccisione di tre, due militanti armati – Ibrahim Nabulsi e Islam Sabough (Brigate Al Aqsa-Fatah) – L'articolo proviene da il manifesto.

