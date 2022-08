Le mani sulla Groenlandia, nichel e cobalto fanno gola (Di mercoledì 10 agosto 2022) In Groenlandia ghiacci si sciolgono a causa del cambiamento climatico e i minerali che ne emergono fanno gola. Un dramma con effetti nefasti per l’ambiente sta scatenando gli appetiti delle industrie e delle superpotenze mondiali. Secondo la Cnn, un ristretto club di miliardari statunitensi – tra cui Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates – ha messo occhi, e portafogli, sulla Groenlandia. I suoli della grande isola artica sono ricchi di materie prime, in primo luogo di minerali indispensabili all’odierna industria elettrica e non solo. E si è già scatenata una caccia senza scrupoli al nichel e al cobalto. Secondo l’emittente televisiva americana, sia Bezos che Bloomberg che Bill Gates stanno finanziando la Kobold Metals, una società di esplorazione mineraria con ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 agosto 2022) Inghiacci si sciolgono a causa del cambiamento climatico e i minerali che ne emergono. Un dramma con effetti nefasti per l’ambiente sta scatenando gli appetiti delle industrie e delle superpotenze mondiali. Secondo la Cnn, un ristretto club di miliardari statunitensi – tra cui Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates – ha messo occhi, e portafogli,. I suoli della grande isola artica sono ricchi di materie prime, in primo luogo di minerali indispensabili all’odierna industria elettrica e non solo. E si è già scatenata una caccia senza scrupoli ale al. Secondo l’emittente televisiva americana, sia Bezos che Bloomberg che Bill Gates stanno finanziando la Kobold Metals, una società di esplorazione mineraria con ...

