Juventus, CdS: “Kostic e Depay per far contento Allegri” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS, la Juventus sta per mettere in rosa due colpi di altissimo livello internazionale che ad oggi servono ad Allegri. “Primo passo, appunto, Kostic. La trattativa si è chiusa ieri mattina, dopo praticamente ventiquattro ore ininterrotte di contatti tra la Juve e l’Eintracht Francoforte per limare la distanza rimanente tra domanda e offerta. Non un ostacolo insormontabile, ma i bianconeri avevano necessità di fare in fretta per poterlo avere già oggi a Torino. Secondo aspetto: bisognava chiudere rapidamente perchè il club tedesco questa sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa europea contro il Real Madrid, e quindi il giocatore sarebbe stato (almeno in teoria) convocabile. Il confronto serrato tra le parti ha prodotto gli effetti sperati; la differenza che separava ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, lasta per mettere in rosa due colpi di altissimo livello internazionale che ad oggi servono ad. “Primo passo, appunto,. La trattativa si è chiusa ieri mattina, dopo praticamente ventiquattro ore ininterrotte di contatti tra la Juve e l’Eintracht Francoforte per limare la distanza rimanente tra domanda e offerta. Non un ostacolo insormontabile, ma i bianconeri avevano necessità di fare in fretta per poterlo avere già oggi a Torino. Secondo aspetto: bisognava chiudere rapidamente perchè il club tedesco questa sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa europea contro il Real Madrid, e quindi il giocatore sarebbe stato (almeno in teoria) convocabile. Il confronto serrato tra le parti ha prodotto gli effetti sperati; la differenza che separava ...

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - serie_a24 : Juventus, CdS: “Se parte Rabiot c’è Paredes in pole” - infoitsport : Juventus, CdS: “Se parte Rabiot c’è Paredes in pole” - infoitsport : Juventus, CdS: “Kostic e Depay per far contento Allegri” - serie_a24 : Juventus, CdS: “Kostic e Depay per far contento Allegri” -