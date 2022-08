Giada fugge dall’ospedale | la trovano morta in un albergo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia a Varese. Una ragazza di 21 anni è stata trovataall’interno di undopo essere fuggita. A distanza di pochi giorni dalla fuga dal nosocomio di Cittiglio, in provincia di Varese, la giovanissimaè stata ritrovata senza vita in una stanza di un bed&breakfast. Si ignorano le cause del decesso. L'articolo proviene da Leggilo.org.

L'allarme di è scattato nella giornata di sabato 6 agosto quando i genitori, resosi conto della sua assenza, hanno lanciato un appello sui social per ritrovarla. Fugge dall'ospedale dove è ricoverata e viene trovata morta in un B&B Una giovane di 21 anni, con evidenti problemi psichici, è fuggita dal reparto dell'ospedale dove è ricoverata per poi essere trovata morta in un B&B ... Giada, una giovane ragazza di 21 anni, era scomparsa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Cittiglio, in pronvincia di Varese. Era fuggita nel pomeriggio di sabato 6 agosto ...