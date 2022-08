Elezioni 2022, Salvini: “Su flat tax ecco i numeri che zittiscono Letta” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “flat tax, i numeri che zittiscono Letta”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, ricordando come “oggi già 1,9 milioni di lavoratori (a Partita Iva) già usano la flat Tax al 15% massimo. Nel 2021 hanno aperto in Italia 549.500 nuove Partite Iva, di cui quasi la metà (il 48%) giovani sotto i 35 anni. Fra questi nuovi lavoratori, ben 239.000 (il 43%) hanno scelto la flat Tax. “Chi apre una nuova Partita Iva, già oggi può pagare solo il 5% di tasse per i primi anni. Risultato, più lavoro (soprattutto per i giovani) e quindi più incassi per lo Stato. Chi lo dice a Letta?”, domanda ironico il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “tax, iche”. Lo scrive sui social Matteo, ricordando come “oggi già 1,9 milioni di lavoratori (a Partita Iva) già usano laTax al 15% massimo. Nel 2021 hanno aperto in Italia 549.500 nuove Partite Iva, di cui quasi la metà (il 48%) giovani sotto i 35 anni. Fra questi nuovi lavoratori, ben 239.000 (il 43%) hanno scelto laTax. “Chi apre una nuova Partita Iva, già oggi può pagare solo il 5% di tasse per i primi anni. Risultato, più lavoro (soprattutto per i giovani) e quindi più incassi per lo Stato. Chi lo dice a?”, domanda ironico il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

