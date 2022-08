Calcio | ok Pinamonti al Sassuolo | 20 milioni all’Inter

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 agosto 2022) caption id="attachment 327562" align="alignleft" width="150" Andrea/captionAndreasarà un nuovo giocatore del. È fatta per il trasferimento in neroverde dell'attaccante di proprietà dell'Inter. Le parti hanno trovato in giornata l'intesa definitiva. Operazione da 20di euro:sosterrà giovedì mattina le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al. L'arrivo dialavvicina Raspadori al Napoli. I due club, però, non hanno trovato ancora l'accordo. L'ultima offerta degli azzurri, presentata martedì, è di 30fissi più di 5 di bonus (di cui la maggior parte facilmente raggiungibili) e senza percentuale sulla futura rivendita.