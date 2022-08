Auto finisce in un canale nel Padovano. Due vittime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Drammatico incidente stradale oggi a Stanghella, in provincia di Padova. Un'Auto è caduta nel fiume Gorzone, le due donne che erano a bordo sono annegate. Avrebbero cercato disperatamente di farsi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Drammatico incidente stradale oggi a Stanghella, in provincia di Padova. Un'è caduta nel fiume Gorzone, le due donne che erano a bordo sono annegate. Avrebbero cercato disperatamente di farsi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Auto finisce su tavolini bar, sette feriti in Brianza #ANSA - tusciaweb : Auto finisce nel fiume Gorzone, due donne annegate nel padovano Stanghella - Dramma a Stanghella, nel padovano, do… - MarcoRCapelli : RT @gilardisil: A #Giussano un auto, probabilmente a seguito di un malore del conducente, finisce sui tavolini di un bar. Diversi i feriti - ilmetropolitan : #Ancona, perde il controllo del mezzo e finisce contro le auto parcheggiate lungo la via Flaminia - - zazoomblog : Auto finisce in canale due morti nel Padovano - #finisce #canale #morti #Padovano -