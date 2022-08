Usa, Fbi nel resort di Trump in Florida: portati via documenti (Di martedì 9 agosto 2022) L'Fbi ha eseguito un mandato di perquisizione presso il resort di Donald Trump a Mar - a - Lago, in Florida, e portato via scatole piene di documenti. Gli agenti hanno mostrato un mandato di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) L'Fbi ha eseguito un mandato di perquisizione presso ildi Donalda Mar - a - Lago, in, e portato via scatole piene di. Gli agenti hanno mostrato un mandato di ...

Veleno_Q_B : Ci proveranno fino all' ultimo, ormai non sanno più cosa inventarsi. - telodogratis : Usa, Fbi nel resort di Trump in Florida: portati via documenti - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Usa, Fbi nel resort di #Trump a Mar-a-Lago: portati via documenti. - saluti37 : RT @RaiNews: Le immagini della proprietà dell'ex presidente dove si è svolto il raid degli agenti dell'Fbi. Secondo gli investigatori Trump… - ippolitipaolo74 : Usa, Fbi nel resort di Trump in Florida: portati via documenti -