Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 12 | 10

(Di martedì 9 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio l’attrice Olivia Newton John è morta all’età di 73 anni come annunciato il marito in una nota dove sottolinea che l’artista deceduta serenamente nel suo Ranch nel sud della California circondata familiari amici la star famosa per aver interpretato Sandy in Grease era malata da tempo da cancro e combatteva contro la malattia testimoniando la sua battaglia pubblicamente la politica italiana il centro-destra riunisce questa mattina il tavolo per definire il programma elettorale mentre Giorgia Meloni ribadisce che se Fratelli d’Italia otterrà il maggior numero di voti nella collezione proporrà il suo nome per Gigi Se vieni prima e ripropone il suo cavallo di battaglia vogliamo Estendere la flat Tax al 15% anche lavoratori dipendenti e non c’è sicuro che nell’arco ...