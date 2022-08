(Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –combattimenti sono stati segnalati nelle città in primavicino a, nel sud dell’, dove secondo funzionari dilaa ha lanciato diversiaerei. “La situazione nella regione è tesa, i bombardamenti sono costanti in tutta ladel”, ha detto alla televisioneil governatore regionale diPavlo Kyrylenko . ”Il nemico non sta avendo successo. La regione dista tenendo”, ha aggiunto. Nel sud-est il principale ponte Antonovsky sul fiume Dnepr nella regione di Kherson è stato nuovamente preso di mira dalle forze ucraine che cercavano di interrompere le linee di rifornimento russe. Yuri Sobolevsky, vice ...

NicolaPorro : ?? La denuncia nei confronti di #Kiev ha portato a un vero e proprio terremoto politico, ecco cosa sta succedendo ?? - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin a settembre non andrà alla 77esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu e non ha in… - Agenzia_Ansa : Mosca accusa le forze ucraine di essere responsabili del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ki… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Ucraina, pesanti raid russi su linea fronte Donetsk: le ultime news. - CasaItaliaRadio : Ucraina, Kiev: pesanti raid russi su linea fronte Donetsk ??Leggi di più su -

... in queste condizioni,potrebbe arrivare a esportare fino a 3 milioni di tonnellate di grano ... quando è iniziata la cosiddetta "operazione militare speciale" della Russia ai danni dell'. ...... nel sud dell', controllata dai russi. Intanto "la Russia sta bruciando il gas in eccesso ... Gli Usa hanno deciso un nuovo pacchetto di aiuti militari perper un valore di un miliardo di ...MILANO (ITALPRESS) - Dopo il gas tocca al grano. E' stato raggiunto l'accordo sul trasporto della produzione dell'Ucraina che segue, ad appena ventiquattrore, la riapertura del Nord Stream 1, il gigan ..."La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei". Lo riporta El Mundo citando la televisione finlandese Yle, secondo cui le immagini satellitari del sistema di monitoraggi ...