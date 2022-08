(Di martedì 9 agosto 2022)” nella fascia mattutina del daytime deldi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Si tratta di un, “nuovo” fino ad un certo punto per, poiché verrà attuato un rimescolamento dei format. Alle 10:15 sarà la volta di Per Me, programma rivolto a chi si vuole mantenere in forma, condotto da Filippo Magnini e Samanta Togni. Alle 11:15 la linea andrà ad Alessandro Greco e il suo Cook40, trasmissione dedicata alla cucina slow. A precedere il Tg2 delle 13:00 sarà Check-Up, il programma di salute condotto da Luana Ravegnini che partirà alle 12:15. Il titolo ritorna nella sua collocazione storica, che ha affrontato dal 1977 al 2002 con la conduzione di Biagio Agnes. Il daytime mattutino feriale e domenicale vedrà ...

Nic_dls00 : RAI2: PICCOLA RIVOLUZIONE NEL SABATO MATTINA DELLA SECONDA RETE #Cook40 #StarBene #PerMe #Rai2 #PalinsestiRai ??… - zazoomblog : #RAI2: PICCOLA RIVOLUZIONE NEL SABATO MATTINA DELLA SECONDA RETE - ##RAI2: #PICCOLA #RIVOLUZIONE #SABATO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #RAI2: PICCOLA RIVOLUZIONE NEL SABATO MATTINA DELLA SECONDA RETE - bubinoblog : #RAI2: PICCOLA RIVOLUZIONE NEL SABATO MATTINA DELLA SECONDA RETE - vocedelverbo_ : RT @marperlo1: Sta mattina mia mamma ha messo rai2 e c'era il programma di Barbarossa con ospite Ermal Meta Non sono sua fan ma devo dire c… -

OptiMagazine

Credits photo: @ITV Gli ultimi episodi di Delitti in Paradiso 11 e Professor T vanno in onda mercoledì 10 agosto, su. Entrambi i crime si prenderanno unapausa settimana prossima, ma andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l' episodio 11 03 di Delitti in Paradiso dal titolo L'ultimo volo . ......stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di. ... Oroscopo Paolo Fox Cancro Questa Luna in opposizione può generare oggi qualchedifficoltà. E' ... Ultimi episodi di Delitti in Paradiso 11 e Professor T su Rai2 il 10 agosto: le due serie si prendono una breve pausa