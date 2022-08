ArmandaGelsomin : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve: sprint Kostic, pressing Muriel ?? Lazaro: 'Il Toro come la Champions' ?? Inter-San… - MFajriyansyah : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #4agosto: 'Juve a tutti i Kostic', 'Sarri show', 'Sprint Kostic, Pressing Muriel' ??? ht… - CalcioNapoli24 : - whtylly : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #4agosto: 'Juve a tutti i Kostic', 'Sarri show', 'Sprint Kostic, Pressing Muriel' ??? ht… - amojuve : Juve, sprint #Kostic e pressing #Muriel'. Svolta decisiva sull'esterno serbo in casa bianconera: si può chiudere ve… -

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, lunedì potrebbe configurarsi il giorno propizio per il suo trasferimento in bianconero. Kostic quel che Kostic: la Juventus ha messo definitivamente la freccia per il forte ...Il tecnico livornese pretenderà una partenza, così da scongiurare il rischio di ritrovarsi attardati come successe lo scorso anno. C'è voglia di riscattare la scorsa annata, conclusa con zero ... Juve, sprint finale per Kostic: i dettagli | Primapagina | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Calciomercato Juventus, lunedì potrebbe configurarsi il giorno propizio per il suo trasferimento in bianconero.