"Introdotta nel circolo di Arcore...". Chi è davvero Marta Fascina: ciò che pochi sanno (Di martedì 9 agosto 2022) La tenacia di Marta Fascina l'ha ripagata. In un lungo plauso, Giuseppe Vatinno descrive quella che è la personalità dell'attuale compagna di Silvio Berlusconi. Innanzitutto, ecco smentite le voci che la definiscono campana. Sì perché la Fascina è delle Provincia di Reggio Calabria. Laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma, la 32enne - scrive la firma di Affaritaliani - "diviene addetta stampa del Milan, mentre comincia anche una attività giornalistica. Grazie a Galliani è Introdotta nel circolo di Arcore quando c'è ancora Francesca Pascale e scala rapidamente le posizioni fino a diventare la preferita di Re Silvio". La Fascina, che ha da poco suggellato il suo rapporto con il leader di Forza Italia, non rimane però a guardare.

