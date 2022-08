Il gol di Mertens che non dimenticheremo (Di martedì 9 agosto 2022) C’è un momento prima del finale, prima della scena decisiva in un film, l’istante che prepara l’ultima inquadratura, l’ultimo dialogo, un frammento che vale più del finale perché lo pone in condizione d’essere, di esistere, bisogna saper arrivare al finale. Ecco il regista che inquadra un oggetto che appare privo di significato, ecco che la macchina da presa scivola fuori da una finestra, si vede un giardino, il retro di una casa, laggiù qualcuno ha passato momenti felici, più in là un uomo di schiena, guarda lontano, riflette, non importa. In quella schiena sul fondo del giardino, oltre lo steccato, convoglia tutto ciò che abbiamo visto fino a qua, quel giubbotto scuro (insieme all’oggetto inquadrato prima) tiene insieme ogni scena del film. Noi spettatori stiamo ricomponendo sentimentalmente ogni fatto e siamo la mano sulla spalla di quel tizio oppure no, c’è naturalmente una musica ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 9 agosto 2022) C’è un momento prima del finale, prima della scena decisiva in un film, l’istante che prepara l’ultima inquadratura, l’ultimo dialogo, un frammento che vale più del finale perché lo pone in condizione d’essere, di esistere, bisogna saper arrivare al finale. Ecco il regista che inquadra un oggetto che appare privo di significato, ecco che la macchina da presa scivola fuori da una finestra, si vede un giardino, il retro di una casa, laggiù qualcuno ha passato momenti felici, più in là un uomo di schiena, guarda lontano, riflette, non importa. In quella schiena sul fondo del giardino, oltre lo steccato, convoglia tutto ciò che abbiamo visto fino a qua, quel giubbotto scuro (insieme all’oggetto inquadrato prima) tiene insieme ogni scena del film. Noi spettatori stiamo ricomponendo sentimentalmente ogni fatto e siamo la mano sulla spalla di quel tizio oppure no, c’è naturalmente una musica ...

