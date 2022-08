Gf Vip 7, parla l'ex tronista di Uomini e Donne: "Vi dico io come stanno le cose.." (Di martedì 9 agosto 2022) Il GF Vip 7 inizierà a settembre, ma il cast resta un mistero. Spunta però un nome, oltre a quello di Ciacci, che potrebbe avere a che fare col programma. Il Grande Fratello Vip 7 è ormai alle porte. Il reality show targato Mediaset è già slittato una volta, ma la messa in onda è certa. Il reality show sbarcherà in tv dopo l’estate, anche se ancora non si conoscono i partecipanti, a parte uno, Giovanni Ciacci. Il celebre costumista è al momento l’unico concorrente certo. Per lui Signorini ha chiesto ai vertici di Mediaset di rivedere la politica sui reality. Ciacci è infatti malato, ha l'HIV. Per regolamento non potrebbe partecipare ad alcun reality. Signorini, però, l'ha fortemente voluto e per lui si è scontrato con i vertici della tv. Alla fine Ciacci farà parte del programma e potrà persino parlare liberamente della sua malattia. Sugli altri concorrenti vige il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022) Il GF Vip 7 inizierà a settembre, ma il cast resta un mistero. Spunta però un nome, oltre a quello di Ciacci, che potrebbe avere a che fare col programma. Il Grande Fratello Vip 7 è ormai alle porte. Il reality show targato Mediaset è già slittato una volta, ma la messa in onda è certa. Il reality show sbarcherà in tv dopo l’estate, anche se ancora non si conoscono i partecipanti, a parte uno, Giovanni Ciacci. Il celebre costumista è al momento l’unico concorrente certo. Per lui Signorini ha chiesto ai vertici di Mediaset di rivedere la politica sui reality. Ciacci è infatti malato, ha l'HIV. Per regolamento non potrebbe partecipare ad alcun reality. Signorini, però, l'ha fortemente voluto e per lui si è scontrato con i vertici della tv. Alla fine Ciacci farà parte del programma e potrà persinore liberamente della sua malattia. Sugli altri concorrenti vige il ...

GOBI000000 : @followbenetazzo A me sta gente fa schifo come tutti i vip o arricchiti sempre in bella vista D'altronde dei veri r… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nel cast anche Andrea Nicole Conte? Parla l'ex tronista di Uomini e Donne - ProprioCiaone : Tutta sta gente che parla giornalmente con i Vip e il loro entourage... ed io faccio fatica a parlare al telefono con mia madre. - Hartmann_TWT : RT @scoutfinche: @Hartmann_TWT Una volta il gossip si leggeva sulle riviste dal parrucchiere, era quella finestra su un mondo sconosciuto e… - scoutfinche : @Hartmann_TWT Una volta il gossip si leggeva sulle riviste dal parrucchiere, era quella finestra su un mondo sconos… -