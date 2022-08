Fognini-Rune in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il rinvio causato dalla pioggia caduta nel corso della giornata di lunedì, Fabio Fognini è pronto a fare quest’oggi il suo esordio nel main draw del Masters 1000 di Toronto contro Holger Rune. Il tennista ligure è già alla terza partita nel torneo canadese, dopo aver superato i due turni di qualificazione rispettivamente contro il tennista di casa Stevenson e il tedesco Denis Altmaier. Affronterà nella serata odierna il giovane talento danese, che la scorsa settimana a Washington è finalmente riuscito ad interrompere una striscia di sconfitte consecutive che era addirittura arrivata a sette. Si tratta del primo scontro diretto tra i due giocatori. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Fognini e Rune scenderanno in campo oggi, martedì ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il rinvio causato dalla pia caduta nel corso della giornata di lunedì, Fabioè pronto a fare quest’il suo esordio nel main draw deldi Toronto contro Holger. Il tennista ligure è già alla terza partita nel torneo canadese, dopo aver superato i due turni di qualificazione rispettivamente contro il tennista di casa Stevenson e il tedesco Denis Altmaier. Affronterà nella serata odierna il giovane talento danese, che la scorsa settimana a Washington è finalmente riuscito ad interrompere una striscia di sconfitte consecutive che era addirittura arrivata a sette. Si tratta del primo scontro diretto tra i due giocatori. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo, martedì ...

