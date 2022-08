Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Ecco cosa c’è tra loro

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 agosto 2022)è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. I suoi testi, sempre al passo con i tempi, non possono fare a meno di lasciare una traccia nel cuore degli spettatori. Spesso, però, l’attenzione viene spostata anche su un altro aspetto della vita dell’artista: l’amore. Dopo la conclusione della storia sentimentale con Marracash, la ragazza non ha avuto altre relazioni. Per sua ammissione, infatti, è ancora molto coinvolta dal suo ex. Nelle ultime ore, però, è stata paparazzataad. Che sia giunto il momento di andare avanti? Nuovo inizio per? Le foto conha una carriera molto attiva alle spalle. Dopo la partecipazione ad Amici, non ha più abbandonato la musica. Ad oggi, ha ...