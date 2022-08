Elezioni 2022, Letta: “Renzi e Calenda andranno insieme” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Azione e Italia Viva “sono partiti politici in competizione aspra con noi, Calenda e Renzi sono due leader politici che questa legislatura l’hanno fatta da eletti del Pd, ma siccome non possono pensare di stare in un partito in cui ci sono anche altri, hanno fatto un’altra scelta. Penso che andranno insieme”. Lo dice il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Filo rosso su Rai3, parlando delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Quanto a Salvini e Meloni, “gli italiani sanno che questa destra non è in grado di governare il Paese – afferma il leader dem – noi proponiamo un’alternativa, diciamo mettetevi nelle mani di chi sa governare meglio, per evitare che l’Italia finisca con l’Ungheria, con Orban, con la Polonia”. “I due ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Azione e Italia Viva “sono partiti politici in competizione aspra con noi,sono due leader politici che questa legislatura l’hanno fatta da eletti del Pd, ma siccome non possono pensare di stare in un partito in cui ci sono anche altri, hanno fatto un’altra scelta. Penso che”. Lo dice il segretario del Partito democratico Enricoa Filo rosso su Rai3, parlando dellepolitichein programma il 25 settembre. Quanto a Salvini e Meloni, “gli italiani sanno che questa destra non è in grado di governare il Paese – afferma il leader dem – noi proponiamo un’alternativa, diciamo mettetevi nelle mani di chi sa governare meglio, per evitare che l’Italia finisca con l’Ungheria, con Orban, con la Polonia”. “I due ...

