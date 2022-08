Cos’è la truffa dell’eredità canadese e perché può essere molto pericolosa (Di martedì 9 agosto 2022) «L’occasione fa l’uomo ladro» dice il proverbio, indicando come le persone possano approfittarsi di una particolare situazione per trarne un vantaggio illecitamente. Riceviamo alcuni screenshot di una conversazione Messenger dove un tal “Sudhakar Kavvampalli“, nonostante il nome indiano, si spaccia per il canadese David I. McKay, CEO della Royal Bank of Canada, con l’obiettivo di proporre un “enorme e facile guadagno” a quella che spera sia la sua prossima vittima. Ci siamo introdotti nella “trattativa”, riscontrando l’evidente truffa ordita dall’utente Facebook e i rischi che potreste correre seguendo le sue istruzioni. Attraverso una rapida ricerca, notiamo che il nome di David I. McKay compare nei vari siti dedicati alle truffe online. Il CEO della Royal Bank of Canada è di fatto uno dei volti più usati da questo genere di truffe, anche in ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) «L’occasione fa l’uomo ladro» dice il proverbio, indicando come le persone possano approfittarsi di una particolare situazione per trarne un vantaggio illecitamente. Riceviamo alcuni screenshot di una conversazione Messenger dove un tal “Sudhakar Kavvampalli“, nonostante il nome indiano, si spaccia per ilDavid I. McKay, CEO della Royal Bank of Canada, con l’obiettivo di proporre un “enorme e facile guadagno” a quella che spera sia la sua prossima vittima. Ci siamo introdotti nella “trattativa”, riscontrando l’evidenteordita dall’utente Facebook e i rischi che potreste correre seguendo le sue istruzioni. Attraverso una rapida ricerca, notiamo che il nome di David I. McKay compare nei vari siti dedicati alle truffe online. Il CEO della Royal Bank of Canada è di fatto uno dei volti più usati da questo genere di truffe, anche in ...

