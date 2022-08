ATP Montreal | salta la sfida tra Berrettini e Sinner | il derby resta un tabù

Leggi su oasport

(Di martedì 9 agosto 2022) Il tabellone sembrava ben apparecchiato per il primo scontro fratricida invece non sarà così. Ancora una volta rimandata latra Matteoe Jannik, che non si sono mai affrontati fino ad oggi in tornei ATP. Il torneo Masters 1000 di, in Canada, vedeva dopo i sorteggi una possibile battaglia tra i due azzurri meglio classificati nel ranking al terzo turno: niente di tutto ciò, visto chenon ha superato il primo ostacolo. Masters 10002022: Carreno Busta travolge un opacoIl romano, infatti, è stato sconfitto all’esordio dall’iberico Pablo Carreno Busta in due rapidi set per 6-3 6-2, a testimonianza di una condizione non al 100% per il cemento nordamericano.invece scenderà in campo tra ...